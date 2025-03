Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Quad kurzgeschlossen und herumgefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Dienstag (25.03.2025) oder Mittwoch (26.03.2025) an der Kernerstraße ein Quad kurzgeschlossen und sind damit herumgefahren. Die 65 Jahre alte Besitzerin stellte am Mittwoch, gegen 11.00 Uhr fest, dass ihr Quad der Marke Kymco gestohlen wurde und rief die Polizei. Die Beamten entdeckten das Quad wenige Meter entfernt in einer Hofeinfahrt. Die Täter hatten das Lenkradschloss geknackt, das Quad kurzgeschlossen und sind damit offenbar herumgefahren. Der Schaden am Fahrzeug beträgt mehrere Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

