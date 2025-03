Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mercedes contra Stadtbahn

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer hat am späten Dienstagabend (25.03.2025) in der Neckartalstraße bei einem Verkehrsunfall einen Schaden von rund 55.000 Euro verursacht. Der 20-Jährige war gegen 23:25 Uhr mit seinem Mercedes C180 in der Neckartalstraße Richtung Mühlhausen unterwegs. Auf Höhe der Voltastraße wechselte er auf die Gegenfahrbahn und wollte an der Einmündung Neckartalstraße/Haldenstraße wieder auf die Fahrbahn Richtung Mühlhausen wechseln. Beim Überqueren der Stadtbahngleise stieß er dann mit einer Stadtbahn der Linie U14 zusammen, die in gleicher Richtung unterwegs war. Verletzt wurde niemand, der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

