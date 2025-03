Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Lauenförder Straße / Göttinger Straße, Montag, 17.03.2025, 10.10 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - Drei Fahrzeuge beteiligt. Am Montag befuhr eine 63-jährige Frau aus Adelebsen mit einem Seat in Nörten-Hardenberg die Göttinger Straße in Richtung Lauenförder Straße. Dort bog sie nach links und stieß mit einem entgegenkommenden Opel zusammen, welches gegen einen VW mit Anhänger geschoben wird. Der VW stand an der Haltelinie der ...

mehr