POL-NOM: Zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, K 518 von Avendshausen in Fahrtrichtung Vardeilsen, So. 16.03.2025, 01:15 Uhr Einbeck (mho) In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der K 518 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 18-jährige Mann aus Einbeck mit seinem Pkw die K 518 von Avendshausen kommend in Richtung Vardeilsen. In einer Rechtskurve kam er ...

