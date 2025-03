POL-NOM: Verkehrsunfall fordert eine verletzte Person

Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Münsterstraße, Sa. 15.03.2025, 20:00 Uhr und So. 16.03.2025, 15:00 Uhr Einbeck (mho) Im genannten Zeitraum wurde in der Münsterstraße in Einbeck ein verschlossenes Fahrrad entwendet. Der Geschädigte, ein 44-jähriger Mann hatte das Rad der Marke Serious abgeschlossen und in einem Hausflur abgestellt. Als er wieder zurück zum Rad kam war das Fahrrad nicht mehr am Abstellort. Der Schaden wird auf circa 200 Euro geschätzt. Zeugen werden ...

