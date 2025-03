POL-NOM: Person bei Unfall leicht verletzt

Northeim (ots) - Northeim, Bahnhofstraße, Sonntag, 16.03.2025, 17.25 Uhr NORTHEIM (Wol) - Beide Autos nicht mehr fahrbereit. Am Sonntag befuhr ein 31-jähriger Bulgare die Straße Eschenschlag in Richtung Bahnhofstraße. An der Kreuzung, bei ausgeschalteter Ampelanlage, will er geradeaus in die Güterbahnhofstraße fahren. Dabei übersieht er einen bevorrechtigten 72-jährigen Mann aus Katlenburg-Lindau, welcher die Bahnhofstraße in Richtung Göttinger Straße befuhr. ...

mehr