Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vorfahrt missachtet

Northeim (ots)

Northeim, Bahnhofstraße, Sonntag, 16.03.2025, 17.25 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Beide Autos nicht mehr fahrbereit.

Am Sonntag befuhr ein 31-jähriger Bulgare die Straße Eschenschlag in Richtung Bahnhofstraße. An der Kreuzung, bei ausgeschalteter Ampelanlage, will er geradeaus in die Güterbahnhofstraße fahren. Dabei übersieht er einen bevorrechtigten 72-jährigen Mann aus Katlenburg-Lindau, welcher die Bahnhofstraße in Richtung Göttinger Straße befuhr.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Autos derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Es entstand in Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro.

Die beiden Männer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell