Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erneut Diebstähle aus Firmenfahrzeuge

Soest (ots)

Im Soester Westen wurde aus zwei Firmenfahrzeugen Werkzeuge und Rucksäcke entwendet. In einem Fall wurde an einem am Heinsbergplatz abgestellten VW Crafter hochwertiges Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Unbekannte schnitten ein Loch in eine Seitentür des Fahrzeugs, um anschließend die Verriegelung von innen zu öffnen. Einfacher hatten es Diebe im Herbstweg. Aus einem unverschlossenen Transit konnten zwei Rucksäcke entwendet werden. Am Immermannwal wurden von einem abgestellten Pkw Audi beide Kennzeichenschilder abmontiert und entwendet. Alle Taten wurden bereits am letzten Wochenende zwischen dem 15.11.2024, 15 Uhr und dem 18.11.2024, 15 Uhr, begangen. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921 / 91000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell