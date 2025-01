POL-HA: Frau schlägt mit gefülltem Hundekotbeutel auf Hagenerin ein

Hagen-Eilpe (ots) - In der Riegestraße trat ein Hagener am Samstag (04.01.) gegen 21.20 Uhr eine Wohnungstür ein. Ein 19-Jähriger verständigte zusammen mit seiner Freundin die Polizei und gab an, dass sein 21-jähriger Nachbar gegen seine Tür geschlagen und getreten habe und so in seine Wohnung eindrang. Der 21-Jährige beschuldigte den 19-Jährigen daraufhin, ...

mehr