Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Diebstahl von Autoteilen verhindert

31655 Stadthagen (ots)

(ber) Am 06.07.2024 gegen 23:00 Uhr befährt eine Funkstreifenwagenbesatzung der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg die Vornhäger Straße in 31655 Stadthagen. In Höhe eines hier anliegenden Autohauses stellen die Beamtinnen eine männliche Person fest, die sich auf dem Gelände eines Autohauses aufhält. Im Rahmen der Kontrolle des 42 - jährigen polnischen Staatsangehörigen kann festgestellt werden, dass dieser bereits diverse Fahrzeugteile des Autohauses in einen bereitgestellten Kleintransporter verladen hat. Da es sich um eine werksfremde Person handelt, ist von einem versuchten Diebstahl auszugehen. Weiterhin ist gegen den nunmehr Beschuldigten ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet worden, da dieser den Kleintransporter zuvor ohne entsprechende Fahrerlaubnis geführt habe.

