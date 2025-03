Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen

FW Kempen: Wohnungsbrand in St. Hubert - Voesch: Feuerwehr löscht Küchenbrand

Kempen (ots)

Kempen, 05. März 2025 - Am heutigen Mittwochmittag kam es gegen 12:40 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus auf der Aldekerker Straße im Kempener Stadtteil St. Hubert - Voesch. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Küche bereits in Vollbrand.

Glücklicherweise konnten sich eine betroffene Person sowie ein Hund vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig aus dem Gebäude retten. Beide wurden vom Rettungsdienst medizinisch betreut.

Die Feuerwehr brachte den Brand mit einem Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr schnell unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile verhindern. Im Einsatz waren der Löschzug St. Hubert, die Drehleiter Tönisberg sowie die Tagesgruppe Kempen. Auch der Rettungsdienst mit Notarzt sowie die Polizei waren vor Ort.

Rund 40 Einsatzkräfte waren etwa 1,5 Stunden im Einsatz. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stadt Kempen, übermittelt durch news aktuell