Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brand in einer Wohnung in Beckhausen

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Wohnungsbrand in Beckhausen am Dienstag, 7. Mai 2024, ermittelt die Polizei Gelsenkirchen gegen einen Gelsenkirchener wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Die Polizei erhielt gegen kurz nach 17 Uhr von der Leitstelle der Feuerwehr Gelsenkirchen Kenntnis über einen Brand in der Kortmannstraße. Die Feuerwehr löschte den Brand und war mit starken Kräften vor Ort (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116260/5774723). Nach bisherigem Ermittlungsstand befanden sich zum Zeitpunkt der Entstehung des Brandes ein 21-Jähriger und eine 20-jährige Gelsenkirchenerin in der Wohnung. Verletzt wurde niemand. Es wurde ein Strafverfahren gegen den 21-Jährigen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung eingeleitet. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

