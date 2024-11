Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Drei geparkte Pkw stark beschädigt - Polizei bittet um Hinweise nach Verkehrsunfallflucht

Bonn (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 29.10.2024, soll ein bislang unbekannter BMW-Fahrer in der Spessartstraße in der Bonner Nordstadt drei geparkte Autos stark beschädigt haben. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer vom Unfallort.

Zur Unfallzeit gegen 03:10 Uhr hatte der Unfallverursacher die Spessartstraße vom Wendehammer kommend in Richtung der Bornheimer Straße befahren, war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit den in Parkbuchten stehenden Pkw kollidiert, ehe er über die Bornheimer Straße stadtauswärts davongefahren war. Bisherigen Ermittlungen und Zeugenangaben zur Folge soll es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen dunklen BMW mit der Städtekennung "AW" gehandelt haben. Aufgrund der Beschädigungen an den geparkten Pkw ist davon auszugehen, dass das unfallverursachende Fahrzeug im Frontbereich nicht unerheblich beschädigt wurde.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen übernommen. Die Beamtinnen und Beamten fragen: Wer hat das flüchtige und wahrscheinlich durch den Unfall beschädigte Fahrzeug zur Tatzeit beobachtet? Wo wurde ein dunkler, im Frontbereich beschädigter BMW zur Reparatur gebracht? Ihre Hinweise werden unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an VK1.Bonn@polizei.nrw.de entgegengenommen.

