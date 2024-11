Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Dransdorf: Joggerin musste zur Seite springen - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht

Bonn (ots)

Am vergangenen Montag (04.11.2024) erlitt eine 24-jährige Joggerin auf der Kleingartenstraße in Bonn-Dransdorf eine Fußverletzung, nachdem der bislang unbekannte Fahrer eines braun-silbernen SUV sie von der Fahrbahn drängte. Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr in Richtung Vorgebirgsbahnweg über die Kleingartenstraße davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zur Unfallzeit gegen 17:50 Uhr joggte die 24-Jährige auf der Kleingartenstraße in Richtung Grootestraße, als ihr etwa zehn Meter vor der Einmündung der Pkw mittig auf der Straße entgegenkam, obwohl das Befahren mit Kraftfahrzeugen von der Grootestraße kommend per Verkehrszeichen 260 untersagt ist. Die 24-Jährige musste zur Seite springen und erlitt eine Fußverletzung. Zum flüchtigen braun-silbernen SUV liegen bislang keine weiteren Beschreibungsmerkmale vor.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 der Bonner Polizei bitten daher mögliche Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Pkw oder zur Identität des Unfallverursachers machen können, sich unter 0228 15-0 oder per E-Mail unter VK1.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

