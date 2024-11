Polizei Bonn

POL-BN: Mehrere Wohnungseinbrüche in Bonn Plittersdorf - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Für die zurückliegenden Wochenendtage zwischen dem 08. Und dem 10.11.2024 registrierte die Bonner Polizei mehrere Wohnungseinbrüche für den Ortsteil Bonn-Plittersdorf:

Zwischen dem 08.11.2024, gegen 10:00 Uhr, und dem 10.11.2024, gegen 16:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte durch das gewaltsame Aufhebeln einer Terrassentüre Zugang in die Zimmer einer Erdgeschosswohnung auf der Saarstraße. Über Art und Umfang möglichen Diebesgutes liegen derzeit noch keine Informationen vor.

In der Zeit zwischen dem 09.11.2024, gegen 18:00 Uhr, und dem 10.11.2024, gegen 13:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte durch das gewaltsame Aufhebeln einer Türe Zugang in die Räume einer Wohnung auf der Wurzerstraße. Auch hier liegen keine aktuellen Informationen über mögliches Diebesgut vor.

Am 09.11.2024, in dem kurzen Zeitraum zwischen 18:10 und 18:40 Uhr, öffneten Unbekannte auf der Gotenstraße ein nach den bisherigen Feststellungen in Kippstellung stehendes Balkonfenster einer Hochparterrewohnung. Die Einbrecher gelangten auf diesem Weg in die Räume, die sie augenscheinlich auch gezielt nach möglichem Diebesgut durchsuchten. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand entwendeten die Unbekannten neben Bargeld auch mehrere Armbanduhren.

In den geschilderten Fällen verließen die Einbrecher die Tatortbereich mit ihrer Beute jeweils unerkannt.

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu den Fällen übernommen. Mögliche Zeugen können sich unter der Rufnummer 0228-150 oder unter kk13.bonn@polizei.nrw.de mit der Kripo in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell