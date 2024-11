Polizei Bonn

POL-BN: Swisttal-Heimerzheim: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Verletzten - Polizei fahndet nach flüchtigem Unfallverursacher

Swisttal (ots)

Am Samstagabend (09.11.2024) kam es auf der L 182 zwischen Swisttal-Heimerzheim und Swisttal-Straßfeld zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem eine 45-jährige Frau schwer verletzt wurde. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Zur Unfallzeit gegen 18:55 Uhr befuhr ein Traktor die L 182 aus Heimerzheim kommend in Richtung Euskirchen. Mehrere Fahrzeuge befanden sich zu diesem Zeitpunkt in einer Kolonne hinter dem Traktor, als ein schwarzer Mercedes trotz sichtbarem Gegenverkehr zum Überholvorgang ansetzte. Das Auto scherte unmittelbar hinter dem Traktor wieder in die Kolonne ein, sodass eine nachfolgende 37-jährige Verkehrsteilnehmerin bereits stark abbremsen musste.

Plötzlich setzte der Mercedes erneut zum Überholen des Traktors an. Eine 45-jährige BMW-Fahrerin, die zu diesem Zeitpunkt in der Gegenrichtung unterwegs war, musste aufgrund des Überholvorgangs auf ihrer Fahrspur nach rechts ausweichen, um einen Kollision mit dem überholenden Mercedes zu verhindern. Hierbei verlor die Fahrerin nach bisherigem Sachstand die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zunächst zur Kollision mit dem Heck des Seat eines 37-jährigen Fahrers und im Anschluss zum Frontalzusammenstoß mit dem Fahrzeug einer 55-Jährigen. Hierbei wurde die 45-Jährige schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie nach Sofortmaßnahmen an der Unfallstelle in eine Klinik. Die 55-Jährige erlitt leichte Verletzungen, alle übrigen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Zur Unfallaufnahme wurde ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahmeteam hinzugezogen. Die Unfallstelle war bis 02:15 Uhr am frühen Sonntagmorgen gesperrt.

Der bislang unbekannte, unfallverursachende Mercedesfahrer setzte seine Fahrt nach dem Überholen des Traktors fort. Die dahinter fahrende 37-Jährige verfolgte den Unbekannten jedoch und sprach ihn in der Folge auf das Unfallgeschehen an. Der Mann gab an, sich auf den Rückweg zur Unfallstelle zu begeben, fuhr dann jedoch weiter in Richtung Euskirchen davon. Er kann bislang als etwa 25-35 Jahre alt, mit kurzen schwarzen Haaren und schwarzem Dreitagebart beschrieben werden und soll akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Beim dem Fahrzeug des Mannes soll es sich um einen schwarzen Mercedes mit getönten hinteren Seitenscheiben und kosovarischem Kennzeichen handeln, das möglicherweise die Zahlenkombination "0103", ggfls. auch in anderer Abfolge, beinhaltet.

Die Bonner Polizei fahndet weiter nach dem flüchtigen Unfallverursacher und bittet um Hinweise zu dem beschriebenen Mercedes. Wer das Fahrzeug beobachtet hat oder die Identität des Fahrers kennt wird gebeten, sich unter 0228 15-0 oder Poststelle.Bonn@polizei.nrw.de bei der Bonner Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell