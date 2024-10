POL-GM: Flüchtiger Unfallfahrer hatte Alkohol getrunken

Radevormwald (ots) - Am Montag (21. Oktober) fuhr ein 21-jähriger Seat-Fahrer aus Plettenberg auf der L414 von Dahlerau in Richtung Beyenburg. Gegen 11 Uhr kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Er konnte sich mit leichten Verletzungen selbständig aus dem Autowrack befreien. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Pressestelle Telefon: ...

