Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Vorfahrtsverletzung - Motorradfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 16.08.2024, gegen 17.35 Uhr, übersah eine 60-jährige Pkw-Fahrerin an der Einmündung Haupt- / Bahnhofstraße einen 52-jährigen Motorradfahrer. Die Pkw-Fahrerin befuhr die Hauptstraße und bog an der Einmündung nach links in die Bahnhofstraße ein. Dabei übersah sie den 52-jährigen Motorradfahrer, welcher die Bahnhofstraße befuhr und nach links in die Hauptstraße einbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell