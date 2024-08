Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg im Breisgau: Nach Einbruch in Baumarkt vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Samstag, 17. August 2024, wurde in einen Baumarkt in der Basler Straße in Freiburg-Haslach eingebrochen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschaffte sich ein zunächst Unbekannter gegen 4:25 Uhr gewaltsam Zutritt in den Verkaufsraum des Ladengeschäfts, indem er ein Fenster einschlug. Nachdem sich der Einbrecher kurz im Gebäudeinneren befand, konnte er unter Einsatz eines Diensthundes nach dem Verlassen des Baumarktes vorläufig festgenommen und das Diebesgut sichergestellt werden.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 21-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus hiesiger Region.

