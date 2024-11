Polizei Bonn

POL-BN: Pedelec-Diebstahl in Bonner Innenstadt - Zeugen beobachtete Tatverdächtigen - Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen eingeleitet

Bonn (ots)

Am 11.11.2024, gegen 18:25 Uhr, beobachtete ein Zeuge auf Gangolfstraße in der Bonner Innenstadt einen Verdächtigen, der sich an einem in Höhe einer Bankfiliale abgestellten Pedelek zu schaffen machte:

Der Unbekannte entfernte das an dem Bike angebrachte Faltschloss gewaltsam mit einem Bolzenschneider und fuhr dann auf dem Rad los. Der Zeuge versuchte noch, das Fahrrad an dem Gepäckträger festzuhalten. Als der Dieb ihn daraufhin handfest bedrohte, ließ er los - der Dieb flüchtete daraufhin mit seiner Beute vom Ort des Geschehens.

Das graufarbene Pedelec mit Spiegel am linken Lenkerhorn und einem hellbraunen Sattel hat einen Wert von rund 1.500 Euro.

Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang noch nicht zur Feststellung des beobachteten Fahrraddiebes, zu dem derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

40-50 Jahre alt ca.175cm groß grüne Winterjacke ohne Kapuze blau-grauer Rollkragenpullover schwarze Mütze sprach gutes Deutsch mit einem rheinischen Dialekt

Das zuständige KK 15 übernimmt die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall. Mögliche Zeugen, die insbesondere Angaben zu Identität und Aufenthaltsort der beschriebenen Person machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

