Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Illegales Kraftfahrzeugrennen mit sportlichem Pkw gestoppt

Wermelskirchen (ots)

In Wermelskirchen hat die Polizei am Sonntagnachmittag (06.04.), um kurz nach 14:00 Uhr, einen Fahrer eines sportlichen Pkw aus dem Verkehr gezogen. Der 58-Jährige steht im dringenden Verdacht, an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen teilgenommen zu haben.

Der 58-jährige Wermelskirchener war einem Polizisten mit einem zivilen Polizeimotorrad auf der Hilgener Straße (K 18) aufgefallen. Der Fahrer des Sportwagens stand mit laufendem Motor an der Straße in Fahrtrichtung Dabringhausen und wartete offensichtlich darauf, dass die Straße vor ihm frei wird. Als er losfuhr, folgte ihm der Polizist mit einigem Abstand. Der Fahrer des Pkw beschleunigte sein Fahrzeug schnell auf bis zu circa 130 km/h und befuhr mehrmals die Hilgener Straße hin und her, offenbar um dabei die höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen.

Er fuhr dabei anderen Verkehrsteilnehmenden dicht auf, hielt nicht den seitlichen Abstand ein und behinderte und gefährdete Fahrzeuge im Gegenverkehr, als er Radfahrer überholte. Zudem scherte er vor den Kurven aus, um diese optimal befahren zu können. Andere Verkehrsteilnehmende fühlten sich dadurch belästigt und gestört.

Der Polizist hat den Pkw-Fahrer angehalten und kontrolliert. Das Fahrzeug des 58-Jährigen wurde sichergestellt. Die Fahrt des Pkw-Fahrers ist per Videoaufzeichnung dokumentiert worden.

Gegen ihn wird nun wegen der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen ermittelt. (bw)

