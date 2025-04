POL-RBK: Bergisch Gladbach - Fußgängerin angefahren, Polizei sucht Zeugen

Odenthal / Bergisch Gladbach (ots) - In Odenthal sowie in Bergisch Gladbach hat es insgesamt drei Einbrüche gegeben. Bei den Einbrüchen in Bergisch Gladbach ist nichts entwendet worden. Dafür jedoch bei dem Einbruch in Odenthal. Im Odenthaler Ortsteil Schallemich hat die Bewohnerin einer Wohnung gestern Abend (03.04.), gegen 20:12 Uhr, die Polizei informiert. Zwischen 10:00 Uhr und 19:00 Uhr ist es dem oder den Tätern ...

mehr