Bergisch Gladbach - Einbrecher unterwegs

Odenthal / Bergisch Gladbach (ots)

In Odenthal sowie in Bergisch Gladbach hat es insgesamt drei Einbrüche gegeben. Bei den Einbrüchen in Bergisch Gladbach ist nichts entwendet worden. Dafür jedoch bei dem Einbruch in Odenthal.

Im Odenthaler Ortsteil Schallemich hat die Bewohnerin einer Wohnung gestern Abend (03.04.), gegen 20:12 Uhr, die Polizei informiert. Zwischen 10:00 Uhr und 19:00 Uhr ist es dem oder den Tätern gelungen, durch bislang unbekannte Gewaltanwendung an der Wohnungstür in die Wohnung zu gelangen. Es wurden diverse Schubladen durchwühlt und anschließend Schmuck in unbekannter Menge entwendet.

Im Bergisch Gladbacher Stadtteil Heidkamp hat die Bewohnerin eines Hauses im Ahornweg gestern Abend (03.04.), um kurz nach 21:00 Uhr, die Polizei gerufen. Sie gab an, dass sie um 16:45 Uhr das Haus verlassen hatte. Bei ihrer Rückkehr stellte sie fest, dass die Terrassentür zum Wohnzimmer geöffnet war. Im Schlafzimmer haben zwei Schubladen einer Kommode offen gestanden, zudem lag Kleidung verstreut auf dem Boden. Laut ihrer Aussage ist nichts entwendet worden.

Es waren keine Hebelspuren oder Beschädigungen an Türen und Fenstern erkennbar. Vermutlich haben sich die Täter über den Balkon Zugang zum Haus verschafft.

Bei einem weiteren Einbruch in Bergisch Gladbach-Gronau sind der oder die Täter ebenfalls leer ausgegangen. Die Bewohnerin einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Mülheimer Straße hatte in der Nacht auf Freitag (04.04.), gegen 01:45 Uhr, die Polizei verständigt. Nachdem sie ihre Wohnung gegen 20:30 Uhr verlassen hatte, stand bei ihrer nächtlichen Rückkehr die Wohnungstür offen. An der Wohnungstür befanden sich leichte Kratzspuren im Schlossbereich. Laut Aussage der Frau ist nichts entwendet worden.

Zu den Tatorten wurde der Erkennungsdienst gerufen, um mögliche Spuren der Täter zu sichern.

Wer Hinweise zu diesen drei Einbrüchen geben kann, wendet sich bitte unter der Tel. 02202 205-0 an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg.

Wenn Sie eine Beratung wünschen, wie Sie Ihr Haus besser vor Einbrechern schützen können, wenden Sie sich an die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention unter Tel. 02202 205-444 oder per E-Mail an gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de (bw)

