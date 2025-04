POL-RBK: Bergisch Gladbach - Unfallflucht nach Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Bergisch Gladbach - Unfallflucht nach Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Tag (02.04.), gegen 15:00 Uhr, ist es auf der Bensberger Straße im Stadtteil Heidkamp zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw gekommen. Ein Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Ein roter Pkw musste auf der Bensberger Straße aufgrund zähfließenden Verkehrs in Fahrtrichtung Bergisch Gladbach abbremsen, was eine nachfolgende 23-jährige Odenthalerin in einem Pkw der Marke Ford erkannte und ebenfalls zu einem Bremsmanöver zwang.

Eine dahinter folgende 63-jährige Skoda-Fahrerin aus Neunkirchen-Seelscheid fuhr der Ford-Fahrerin hinten auf und schob den Ford in das Heck des davor haltenden roten Pkw.

Die Fahrerin aus Neunkirchen-Seelscheid verletzte sich dabei leicht, die Fahrerin des Ford sogar schwer und beide wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den beiden Pkw soll insgesamt circa 20.000 Euro betragen.

Der Fahrer des roten Pkw fuhr nach dem Auffahrunfall einfach in Richtung Bergisch Gladbach weiter und wird nun durch das Verkehrskommissariat gesucht. Auch an seinem Pkw müssten Schäden am Heck vorzufinden sein.

Es könnte sich nach Zeugenangaben um einen Pkw der Marke Citroen gehandelt haben, der die Größe eines Van haben soll. Er wies Chromelemente an den Seiten auf. Das Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden, der Fahrer wurde jedoch erkannt. Er soll circa 70 Jahre alt und vermutlich circa 170 bis 180 cm groß sein. Er hatte eine schlanke Statur, kurze graue Haare und eine Halbglatze.

Zeugenhinweise werden vom Verkehrskommissariat unter Tel. 02202 205-0 entgegengenommen. (ct)

