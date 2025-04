Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Fahrradunfall mit Fahrerflucht

Overath (ots)

Gestern Mittag (02.04.), um kurz vor 13:00 Uhr, ist ein 21-jähriger Kölner mit seinem Fahrrad auf der Hoffnungsthaler Straße gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Er gab an, dass er zuvor von einem Autofahrer bedrängt wurde.

Der Radfahrer war unterwegs in Fahrtrichtung Rösrath. Ihm kam ein Fahrschulauto entgegen. Dahinter befand sich ein weiterer Pkw. Dieser habe den Fahrschulwagen vor ihm überholt und sei dabei so dicht an dem Fahrradfahrer vorbeigefahren, dass dieser zuerst ins Straucheln kam und schließlich stürzte. Der überholende Pkw sei danach einfach weitergefahren, das Fahrschulauto hingegen hatte angehalten. Ein Fahrlehrer notierte sich das Kennzeichen des anderen Pkw übergab es dem Fahrradfahrer.

Die hinzugerufene Polizei konnte den Halter des Pkw ermitteln und ihn zuhause aufsuchen. Der 77-Jährige bestätigte, an dem Tag mit dem Pkw auf der Hoffnungsthaler Straße unterwegs gewesen zu sein. Auch an das Fahrschulauto, den Überholvorgang und den ihm entgegenkommenden Fahrradfahrer konnte er sich erinnern. Jedoch habe er nicht mitbekommen, dass der Fahrradfahrer gestürzt sei.

Der Polizei fiel dabei auf, dass der 77-Jährige einen unsicheren und sehr langsamen Gang hatte. Der Mann hatte sich in dem Gespräch auch mehrmals an Möbelstücken festgehalten, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren.

Das Auto des Mannes wies mehrere Kratzspuren und Dellen auf. Frische Unfallspuren waren nicht zu erkennen.

Der Führerschein des Mannes wurde wegen des grob verkehrswidrigen Überholvorgangs und der unerlaubten Unfallflucht sichergestellt. Das Verkehrskommissariat hat nun die Ermittlungen in dieser Angelegenheit übernommen. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell