POL-RBK: Rösrath - 54-jähriger Mann nach Restaurantbesuch in Hoffnungsthal angegriffen - Mordkommission ermittelt Tatverdächtigen (32) in Polen - Festnahme

Bergisch Gladbach (ots) - Gestern Morgen (31.03.) wurde der Polizei gegen 06:00 Uhr ein Diebstahl aus einem Handwerkerfahrzeug gemeldet. Der Besitzer stellte den Dienstwagen zuvor am Freitagmittag (28.03.) am Fahrbahnrand des Unterscheider Weges in Schildgen ab. Die Polizei konnte Beschädigungen an der Schiebetür des Ford Transit feststellen. Laut Angaben des Firmenmitarbeiters entwendeten die Täter Werkzeug und ...

