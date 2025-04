Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Zufallsfund des Verkehrsdienstes deckt Ladendiebstahl auf

Overath (ots)

Am gestrigen Dienstag (01.04.) befuhren Polizisten des Verkehrsdienstes gegen 14:00 Uhr mit einem zivilen Dienstwagen den Besucherparkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Straße Steinhauser Auel. Wenig später folgten sie einem dunklen Opel, der den Parkplatz verließ und die Kölner Straße in Fahrtrichtung Autobahnauffahrt befuhr. Während der Fahrt konnten die Polizisten eine weitere Person auf der Rückbank des Pkw erkennen, die augenscheinlich nicht angeschnallt war. Die Beamten gaben dem vorausfahrenden Pkw daraufhin Anhaltezeichen.

Im Einmündungsbereich Kölner Straße / Rotter Weg konnte der Fahrer des Pkw schließlich angehalten und kontrolliert werden. Bei einer Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges konnten sowohl auf der Rückbank als auch im Kofferraum zahlreiche hochwertige Lebensmittel und Haushaltsartikel in einer für den Eigenbedarf untypischen Anzahl aufgefunden werden.

Eine zusätzliche Überprüfung des 25-jährigen Fahrers aus Essen ergab, dass dieser bereits mehrfach wegen diverser Eigentumsdelikte polizeilich in Erscheinung getreten ist. Mit Unterstützungskräften des Wachdienstes wurde der Opel zurück zum Supermarkt im Steinhauser Auel gefahren, um die darin aufgefundenen Waren im Gesamtwert von rund 800 Euro wieder an den rechtmäßigen Eigentümer zu übergeben. Sämtliche Güter stammten nachweislich aus dem Discounter und eine Mitarbeiterin des Ladens konnte sich auch noch an die beiden Männer erinnern.

Auf die beiden Beschuldigten kommt nun eine entsprechende Strafanzeige zu. (ch)

