Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 19-Jähriger nach Ladendiebstahl festgenommen

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Donnerstag (27.03.) haben Mitarbeiter eines Supermarktes am Refrather Weg einen Ladendiebstahl gemeldet.

Gegen 13:00 Uhr fiel dem Ladendetektiv sowie weiteren Mitarbeitern ein 19-jähriger Kunde auf, der sich äußerst auffällig im Supermarkt verhielt. Als man den 19-Jährigen daraufhin zur Rede stellen wollte, flüchtete dieser mit einer großen Tasche durch einen Notausgang über den Gronauer Waldweg in die Straße Am Birkenbusch. Dort wurde er durch die Mitarbeiter des Supermarktes bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten.

In der mitgeführten Tasche konnten die Polizisten mehrere Alkoholflaschen sowie Lebensmittel auffinden. Der Wert der Ware betrug über 1.000 Euro. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und zwecks weiterer Maßnahmen der Polizeiwache Bergisch Gladbach zugeführt. Ermittlungen ergaben, dass der 19-Jährige bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten und ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist.

Er soll am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt werden. (ch)

