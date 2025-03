Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Tacho und Multimediaeinheit aus BMW ausgebaut

Burscheid (ots)

Am Mittwochmorgen (26.03.) rief der Besitzer eines schwarzen BMW die Polizei, nachdem er gegen 07:00 Uhr einen Diebstahl aus seinem Pkw festgestellt hatte. Unbekannte Täter schlugen die vordere linke Fensterscheibe des Fahrzeuges ein und entwendeten den Tacho sowie die gesamte Multimediaeinheit.

Laut Aussagen des Besitzers stellte er den BMW am Vortag (25.03.) gegen 17:00 Uhr auf einem Grundstück in der Straße Am Ziegelfeld ab. Der Gesamtschaden wird aktuell auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugenhinweisen zu dieser Tat. Sollten Sie etwas Verdächtiges im Umfeld des Tatortes bemerkt haben, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 in Burscheid. (ch)

