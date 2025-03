POL-RBK: Bergisch Gladbach - 18-Jähriger mit entwendetem E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs

Bergisch Gladbach (ots) - Am heutigen Dienstagmorgen (25.03.) wurde die Polizei Rhein-Berg zu einem Eiscafé an der Hauptstraße gerufen, nachdem dort gegen 06:00 Uhr ein Einbruch festgestellt worden war. Am Vorabend (24.03.) gegen 20:00 Uhr war das Eiscafé in der Fußgängerzone noch in einem unversehrten Zustand. Nach ersten Erkenntnissen haben der oder die ...

mehr