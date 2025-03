Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Eiscafé in der Innenstadt

Bergisch Gladbach (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen (25.03.) wurde die Polizei Rhein-Berg zu einem Eiscafé an der Hauptstraße gerufen, nachdem dort gegen 06:00 Uhr ein Einbruch festgestellt worden war. Am Vorabend (24.03.) gegen 20:00 Uhr war das Eiscafé in der Fußgängerzone noch in einem unversehrten Zustand.

Nach ersten Erkenntnissen haben der oder die unbekannten Täter sich gewaltsam Zutritt verschafft, indem sie eine Außentür aufbrachen. Es wurden ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag, eine Musikbox und eine geringe Anzahl von Getränken gestohlen.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung am Tatort durch. Zeugenhinweise zu diesem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

