POL-HA: Kinder werfen Gegenstände von einer Brücke - Zeugen gesucht

Hagen-Boele (ots)

Am Donnerstag (20.02.) warfen unbekannte Kinder Gegenstände von einer Fußgängerbrücke auf ein Auto. Ein 26-jähriger Peugeot-Fahrer verständigte nach der Tat umgehend die Polizei. Der Hagener gab an, dass er gegen 16 Uhr die Pappelstraße in Richtung der Helfer Straße befuhr. An der dortigen Brücke, die zu einem Sportplatz führt, habe er zwei Kinder auf der Brücke am Geländer gesehen. Als der Mann die Brücke passierte, nahm er ein Geräusch wahr. Nachdem er an der Helfer Straße anhielt, verständigte er die Polizei. Auf dem Autodach befanden sich zwei Dellen und Kratzer. Die Kinder beschrieb der 26-Jährige wie folgt: männlich, etwa 6-7 Jahre alt, dunkel gekleidet, sie trugen einen Rucksack. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

