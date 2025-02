Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrerin touchiert Fußgängerin beim Abbiegen

Hagen-Altenhagen (ots)

An der Kreuzung Friedensstraße/Brüderstraße touchierte eine Autofahrerin am Donnerstag (20.02.) eine Fußgängerin. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wollte eine 40-jährige Kia-Fahrerin gegen 20.20 Uhr von der Friedensstraße aus kommend nach rechts in die Brüderstraße abbiegen. Hierbei erfasste sie die 55-jährige Hagenerin, die zu diesem Zeitpunkt die Straße überquerte. Rettungskräfte brachten die durch den Unfall leicht verletzte Frau vorsorglich in ein Krankenhaus. (arn)

