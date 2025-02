Polizei Hagen

POL-HA: Cannabis-Plantagen in Hagen und Dortmund gefunden

Hagen (ots)

Durch kriminalpolizeiliche Ermittlungen wurde die Hagener Polizei auf eine Cannabis-Plantage im Bereich der Hagener Innenstadt aufmerksam. Am Donnerstag (20.02.2025) durchsuchten Einsatzkräfte daraufhin ein Gebäude am Märkischen Ring und fanden über 1000 Pflanzen. Ein 34-jähriger Mann, der unter Verdacht steht mit der Plantage in Verbindung zu stehen, wurde vorläufig festgenommen. Neben Hagen fand auch eine Durchsuchung in der Bornstraße in Dortmund statt. Es konnte eine weitere Plantage gefunden werden, die sich jedoch noch im Aufbau befand. Die Ermittlungen zu den Plantagen dauern an. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. (arn)

