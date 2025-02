Polizei Hagen

POL-HA: Frau versteckt Diebesgut in Jacke

Hagen-Mitte (ots)

In einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt beging eine 34-jährige Frau einen Ladendiebstahl, indem sie Kleidungsstücke im Innenfutter ihrer Jacke versteckte. Gegen 19 Uhr betrat die Frau in Begleitung einer bislang unbekannten Frau das Ladengeschäft an der Elberfelder Straße. Als sie das Geschäft verlassen wollten, ertönte der Diebstahlalarm am Eingang und die unbekannte Frau flüchtete. Bei der Frau, die vor Ort verblieben war, fand eine Mitarbeiterin des Geschäfts bei der Frau schließlich mehrere T-Shirts. Durch eine große Öffnung hatte sie die Kleidungsstücke im Innenfutter versteckt. Als Einsatzkräfte der Polizei an dem Geschäft erschienen, fanden sie weiteres mutmaßliches Diebesgut aus anderen Geschäften bei der 34-Jährigen.

Die andere, bislang unbekannte Frau kann wie folgt beschrieben werden: etwa 1,60 Meter groß, dunkle Haare, südosteuropäisches Erscheinungsbild, war schwarz bekleidet. Zeugenhinweise werden jederzeit von der Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegengenommen. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell