POL-HA: Missbrauch von Notrufen: 70-Jähriger alarmiert mehrmals die Polizei

Ein 70-Jähriger missbrauchte am Dienstagnachmittag (18.02.2025) mehrmals den Polizei-Notruf und beleidigte eine Beamtin der Leitstelle. Gegen 14.20 Uhr setzte der Senior den ersten Notruf ab und meldete der Polizei verdächtige Feststellungen. Die Einsatzkräfte erschienen an dem angegebenen Ort und fertigten eine Strafanzeige. Zwei Stunden später rief der 70-Jährige drei weitere Male an und schilderte erneut verdächtige Feststellungen. Zudem warf er den Beamten vor, keinen Einsatz wahrgenommen zu haben und beleidigte die eingesetzte Beamtin, die seinen letzten Anruf entgegennahm. Während des Gesprächs ergaben sich Hinweise darauf, dass der 70-Jährige alkoholisiert war. Aufgrund des Missbrauchs von Notrufen sowie der Beleidigung leiteten die Beamten mehrere Verfahren gegen den Senior ein. (rst)

