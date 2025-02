Polizei Hagen

POL-HA: Unfallbeteiligte äußert nach Zusammenstoß keine Zeit zu haben und flüchtet

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Eine Hagenerin suchte am Dienstag (18.02.2025) die Polizeiwache Hohenlimburg auf und berichtete, Opfer einer Verkehrsunfallflucht geworden zu sein. Die Unfallgegnerin habe ihr nach dem Vorschlag die Polizei zur Klärung hinzuzuziehen geantwortet, dass sie dafür jetzt keine Zeit habe. Die Mercedes-Fahrerin sei dann einfach mit ihrem Auto weggefahren.

Die 43-jährige Hagenerin schilderte auf der Wache, gegen 13 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Lindenbergstraße mit ihrem Auto rückwärts aus einer Parkbox gefahren zu sein. Plötzlich habe der Parksensor ihres Fords ausgelöst, direkt danach kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes der Unfallgegnerin, die ebenfalls rückwärts aus einer Parkbox fuhr. Die Hagenerin sei aus ihrem Ford ausgestiegen und habe anschließend mit der Fahrerin des Mercedes den entstandenen Schaden begutachtet. Die Frau habe dabei mehrfach geäußert, dass sie nicht alleine schuld an dem Unfall sei. Nach dem Vorschlag die Polizei zu verständigen und den Unfall den Versicherungen zu melden, sei die Seniorin einfach geflüchtet. Die Ford-Fahrerin konnte den Polizisten Fotos des Mercedes zeigen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Fahrerin des Mercedes erhält eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht. (arn)

