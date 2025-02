POL-HA: Hagenerin vermutet positiven Drogenvortest aufgrund eines gegessenen Salates

Hagen-Boele (ots) - An einer Waschanlage an der Kabeler Straße brachen bislang unbekannte Personen am Montagvormittag (17.02.2025) einen Münzgeldautomaten auf und entwendeten Bargeld. Gegen 11.20 Uhr wurde der Polizei der Vorfall im rückwärtigen Bereich eines großen Lebensmittelgeschäfts gemeldet. Als die Einsatzkräfte an der Waschanlage eintrafen, fanden sie frische Einbruchspuren an der Tür des Depots vor. Zudem ...

mehr