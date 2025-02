Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt: Frau greift ihren Ehemann an

Hagen-Wehringhausen (ots)

Im Stadtteil Wehringhausen kam es Montagabend (17.02.2025) zu einer häuslichen Gewalt, bei der ein junger Mann durch seine Ehefrau leicht verletzt wurde. Zwischen den beiden Beteiligten, die derzeit in Trennung leben, kam es am Abend zu Streit und schließlich zu körperlicher Gewalt gegen den Mann. Nachdem es bereits in der Vergangenheit zu gleichgelagerten Vorfällen kam, meldete er die Körperverletzung nun richtigerweise der Polizei. Die Einsatzkräfte erschienen an der gemeinsamen Wohnung, die der Mann freiwillig verließ. Aufgrund der Möglichkeit der räumlichen Trennung verzichteten die Beamten auf die Aussprache eines Rückkehrverbots gegen die Frau. Werden auch Sie oder Ihre Angehörigen Opfer von häuslicher Gewalt? Bitte melden Sie solche Vorfälle der Polizei oder wenden Sie sich an das kostenlose Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" unter der Telefonnummer 116 016.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell