Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL- St. Lorenz Nord

Fahrraddiebstahl- Die Polizei sucht nach Zeugen

Lübeck (ots)

Am Mittwochabend (13.03.2024) kam es in Lübeck Moisling zu einem Fahrraddiebstahl. Hierbei wurde einem 11-Jährigen Kind das Fahrrad von einem unbekannten Mann entwendet. Anschließend verschwand der Tatverdächtige mit seinem PKW in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 18:20 Uhr wurde der 11-jährige Junge von einem unbekannten Mann angesprochen, als er mit seinem Freund auf dem Weg nach Hause gewesen sei. Zu dem Zeitpunkt hätten sie sich an der Einmündung Moislinger Mühlenweg/ Kiwittredder aufgehalten und seien dort mit dem Fahrrad unterwegs gewesen.

Der unbekannte Mann sei dann unerwartet aus einer schwarzen Limousine ausgestiegen und habe sich ihnen in den Weg gestellt. Ohne zu Zögern soll er das orangefarbene Fahrrad des 11-Jährigen festgehalten und anschließend entwendet haben. Daraufhin seien die zwei Kinder nach Hause gelaufen und hätten den Vorfall ihren Eltern gemeldet.

Bei dem flüchtigen Tatverdächtigen soll es sich um einen Mann gehandelt haben, der ca. 20-30 Jahre alt, glatzköpfig, kräftig gebaut und circa 185 cm groß sein soll. Auffällig soll zudem sein gebeugter Gang gewesen sein. Zu dem Kennzeichen der schwarzen Limousine des Tatverdächtigen ist lediglich die Endziffer "07" bekannt.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Vor diesem Hintergrund werden Zeugen gesucht, die am Mittwochabend in der Einmündung Moislinger Mühlenweg/ Kiwittredder das Geschehen beobachtet haben und weitere Angaben zum Tatverdächtigen und zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Moisling unter der zentralen Rufnummer: 0451-131-0 oder per E-Mail unter: Moisling.pst@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell