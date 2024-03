Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL- St. Lorenz Nord

Tatverdächtige nach Sachbeschädigung an mehreren PKW gestellt

Lübeck (ots)

In der Nacht zu Dienstag (19.03.2024) beobachtet ein Zeuge, wie zwei Unbekannte mehrere abgestellte PKW am Straßenrand in Lübeck, St. Lorenz Nord, beschädigen, und verständigte daraufhin die Polizei. Diese konnte die zwei Tatverdächtigen antreffen. Gegen die Männer wird nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt.

Gegen 02:25 Uhr konnte ein Zeuge von seinem Bürofenster aus beobachten, wie zwei männliche Personen an mehreren weißen Kleinwagen eines Lieferdienstes, welche seitlich am Fahrbahnrand in der Fackenburger Allee abgestellt wurden, die Tankdeckel öffneten sowie deren Scheibenwischer aufstellten. Einer der Tatverdächtigen soll ein Fahrrad bei sich geführt und sogar die besagten Kleinwagen mit Fußtritten beschädigt haben.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die alarmierten Polizeibeamten zwei tatverdächtige Personen an der Kreuzung Fackenburger Allee/ Schönböckener Straße antreffen, die auf die Personenbeschreibung des Zeugen passten. Es handelte sich dabei um einen 20-Jährigen Ostholsteiner und einen 21-Jährigen Lübecker. Warum die Männer die Fahrzeuge beschädigten, ist jetzt Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Höhe des Sachschadens an den betroffenen PKW beläuft sich auf ca. 1500 Euro

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell