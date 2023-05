Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Mann sägt Palme vor Bürgerbüro ab

Durch einen lauten Knall wurde ein Zeuge am Dienstagvormittag gegen 11.45 Uhr auf einen Mann aufmerksam, der vor dem Bürgerbüro eine Palme absägt und den Blumenkübel voller Erde umgeworfen hat. Eine Streife konnte den Mann anhand eines Fotos ausfindig machen und ermittelt gegen den 54-Jährigen nun wegen Sachbeschädigung. Der durch ihn verursachte Schaden dürfte sich auf rund 250 Euro belaufen, die Beweggründe für die Tat sind bislang unklar.

Sigmaringen

Scheibe an Pegelstation eingeschlagen

Ein Unbekannter hat zwischen Sonntagabend und Montagmorgen eine Scheibe an einer Pegelstation in der Fürst-Wilhelm-Straße eingeschlagen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Euro-Betrag beziffert. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen der offensichtlich mutwillig begangenen Tat und nimmt Hinweise von etwaigen Zeugen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Hohentengen

Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr

Strafrechtliche Ermittlungen hat das Polizeirevier Bad Saulgau gegen einen 54 Jahre alten Mann eingeleitet, nachdem Zeugen beobachtet hatten, wie dieser am Dienstagabend in der Fluhrstraße mit seinem Traktor mehrere Elemente eines Bauzauns erfasste. Nach dem Unfall fuhr er davon, obwohl sein Vorderrad beschädigt war. Um den entstandenen Sachschaden, der sich auf insgesamt rund 2.000 Euro belaufen dürfte, kümmerte sich der Unfallverursacher ebenfalls nicht. Als die verständigten Polizeibeamten den Fahrer an seiner Anschrift kontrollierten, war dieser mit über 1,1 Promille deutlich alkoholisiert. Um Nachzuweisen, ob der 54-Jährige bereits während seiner Fahrt dem Alkohol zugesprochen hatte, wurden ihm in einem Krankenhaus zwei zeitlich versetzte Blutproben entnommen. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz des für den Traktor erforderlichen Führerscheins ist.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 18.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Steinbronnen und Lampertsweiler zwischen zwei Pkw ereignet hat. Der Fahrer eines Opel und die entgegenkommende Lenkerin eines Skoda kollidierten in einer Kurve auf der schmalen Straße mit der Fahrzeugfront des jeweils anderen Pkw. Sowohl der 45-Jährige als auch die 28 Jahre alte Unfallbeteiligte wurden durch einen Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Wagen mussten aufgrund ihrer Beschädigungen abgeschleppt werden.

Mengen

Verkehrsunfall

Wohl aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit hat ein 26 Jahre alter Mercedes-Fahrer am Dienstagmittag gegen 12 Uhr beim Auffahren von der Krauchenwieser Straße auf die B 311 die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der Autofahrer kollidierte in der Folge mit dem dortigen Fahrbahnteiler und stieß im Einmündungsbereich mit dem Anhänger eines Lkws zusammen. Während sich der Unfallverursacher glücklicherweise nur leichte Verletzungen zuzog, entstand an dem Mercedes ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Ein Rettungsdienst brachte den Verletzten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus, um den Unfallwagen kümmerte sich ein Abschleppdienst. Der Sachschaden am Lkw-Anhänger wird auf rund 1.500 Euro beziffert.

