Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auto kollidiert mit Pedelec

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 7.30 Uhr im Kreisverkehr der Manzeller Straße / Obere Mühlbachstraße sucht die Polizei Zeugen. Ein 28 Jahre alter BMW-Lenker fuhr von der Manzeller Straße in den Kreisverkehr und stieß dabei mit einer vorfahrtsberechtigten 53-jährigen Pedelec-Fahrerin zusammen. Die Radlerin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, der Gesamtsachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Eriskirch

Unfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Säntisstraße, die sich im Laufe des vergangenen Wochenendes ereignet hat, sucht der Polizeiposten Langenargen Zeugen. Ein Unbekannter streifte einen am Fahrbahnrand geparkten Dacia Lodgy mutmaßlich beim Vorbeifahren und fuhr danach einfach weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Die Ermittler schließen nicht aus, dass der Unfallverursacher den Pkw mit einem Anhänger gestreift haben könnte. Hinweise werden unter 07543/9316-0 erbeten.

Tettnang

Riskant überholt - Zeugen gesucht

Nach einem gefährlichen Überholmanöver am Samstag gegen 18.45 Uhr auf der L 326 zwischen Biggenmoos und Büchel sucht die Polizei Zeugen. Ein unbekannter Fahrer eines roten Wagens soll in Fahrtrichtung Biggenmoos zwei bronzefarbene Autos riskant überholt haben. Eine entgegenkommende Honda-Lenkerin musste ihren Angaben zufolge ausweichen, um eine Kollision mit dem Überholenden zu verhindern. Der Fahrer des roten Pkw setzte seine Fahrt im Anschluss fort. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen und erhofft sich nun unter Tel. 07541/701-0 Hinweise von Zeugen.

Überlingen

Nach Sachbeschädigung - Frau bespuckt Polizisten

Eine randalierende Frau soll am Dienstag den Pkw einer Bekannten in der Owinger Straße beschädigt und beim darauffolgenden Polizeieinsatz die Beamten bespuckt haben. Vermutlich aufgrund eines persönlichen Zwists mit der Halterin des Opels zerkratzte die Frau den Pkw. Da sie dabei von Zeugen beobachtet wurde, war die Frau schnell identifiziert. Als die Polizisten die Frau am Mittag im Bereich der Hägerstraße antrafen, befand sie sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Gegen die Gewahrsamnahme wehrte sich die 34-Jährige vehement und bespuckte die Einsatzkräfte. Sie muss sich nun nicht nur wegen der Sachbeschädigung am Pkw verantworten, sondern auch wegen Widerstands gegen und Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Die Einsatzkräfte brachten die Frau in der Folge in eine Fachklinik.

Überlingen

Fahrzeugbrand

Zu einem Fahrzeugbrand rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei am Dienstag gegen 13.30 Uhr in die Rengoldshauser Straße aus. Ein 56 Jahre alter Motorradfahrer wollte seine Maschine nach einer kurzen Pause erneut starten, woraufhin der Motorblock aus bislang unbekannten Gründen Feuer fing. Am Fahrzeug dürfte Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstanden sein. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Überlingen

Fassadenbrand

Beim Brand an einem Rohbau in der Hohlen Straße am Dienstagabend gegen 23.15 Uhr entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr konnten den Brand an der Fassade im vierten Obergeschoss des Hauses rasch löschen. Die Beamten des Polizeireviers Überlingen schließen aktuell nicht aus, dass das Feuer im Zusammenhang mit den am Tag durchgeführten Handwerksarbeiten stehen könnte und ermitteln wegen des Verdachtes der fahrlässigen Brandstiftung.

