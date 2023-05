Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auto beschädigt

Wegen Sachbeschädigung hat das Polizeirevier Ravensburg Ermittlungen eingeleitet, nachdem am Dienstag gegen 12 Uhr in der Bachstraße ein weißer Porsche Cayenne beschädigt wurde. Der Täter zerkratzte eine Fahrertür des Wagens und warf außerdem einen Kaffeebecher auf die Windschutzscheibe des Autos. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Im Verdacht steht laut aktuellen Ermittlungen ein Mann, der kurze Zeit zuvor aufgefallen war. Er wird als rund 175 cm groß und von arabischem Aussehen beschrieben. Er war mit einem Fahrrad unterwegs und trug eine dunkelblaue Jacke sowie einen Helm. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher der Beschädigung nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Einbruch in Wohnmobil

Ein Einbrecher hat sich in der Nacht zum Montag an einem Wohnmobil zu schaffen gemacht, das auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Eywiesenstraße geparkt war. Der Täter brach das Schloss des Wohnmobiles auf und stahl unter anderem einen Feuerlöscher aus dem Fahrzeug. Den Schaden, den er bei seinem Einbruch verursachte, wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Polizeirevier Ravensburg hat Ermittlungen eingeleitet, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 entgegengenommen.

Ravensburg

Radfahrer angefahren

Beim Abbiegen hat ein Fiat-Fahrer am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Wangener Straße einen Fahrradfahrer angefahren. Der 86 Jahre alte Panda-Lenker wollte nach links auf ein Tankstellengelände einbiegen und übersah dabei den auf dem Radweg fahrenden Radler. Dieser stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich leicht. Er wurde noch an der Unfallstelle von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch betreut. An den beiden Fahrzeugen entstand durch die Kollision geringer Sachschaden.

Ravensburg

Fahrerin nach Kollision mit Lkw gesucht

Nachdem sie am Dienstag gegen 9.30 Uhr in der Schussenstraße seitlich mit einem Lkw-Anhänger zusammengestoßen ist, sucht die Polizei die Fahrerin eines weißen VW Beetle. Die Frau war in Richtung Wangen unterwegs, als sie an der Einmündung Gartenstraße den Anhänger seitlich touchierte. Ohne auf den Unfall aufmerksam zu machen, fuhr die etwa 30 bis 40 Jahre alte Frau im Anschluss davon. Am Anhänger entstand bei dem Unfall ein Schaden von rund 500 Euro. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu der Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 bei der Polizei Wangen zu melden.

Wangen

Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Ein Auto- und ein Lastwagenfahrer wurden am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Nieratz und Nieratz Bad verletzt. Gegen 12.15 Uhr kamen sich die Fahrzeuge auf der schmalen Straße entgegen und prallten, da sie das Fahrzeug des anderen nicht rechtzeitig erkannten, seitlich frontal zusammen. Am Skoda des 44-jährigen Autofahrers lösten beide Airbags aus. Er erlitt mittelschwere Verletzungen und musste im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der gleichaltrige Lenker des Lastwagens klagte nach der Kollision über Nackenschmerzen. Während am Pkw Totalschaden in Höhe von rund 2.500 Euro entstand, wird der Schaden am Lkw auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Der Skoda wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

Isny

Autofahrer mit gestohlenem Pkw gestoppt

Mit einem gestohlenen Wagen war ein Autofahrer am 12. Mai im Raum Isny unterwegs, als er von einer Polizeistreife angehalten wurde. Der 32-Jährige geriet gegen 1 Uhr in eine Verkehrskontrolle der Wangener Polizei, die schnell Fragen aufwarf. Wie sich herausstellte, war der Skoda Fabia, mit dem der Mann unterwegs war, in Spanien als gestohlen gemeldet worden. Die Beamten beschlagnahmten daraufhin das Auto. Wie die Ermittlungen im Nachgang ergaben, hatte der Mann den Wagen seiner Mutter Anfang des Jahres gestohlen und war damit Richtung Osten davongefahren. Der 32-Jährige durfte nach Abschluss der polizeilichen Abklärungen gehen und hat nun mit einer Strafanzeige wegen Diebstahls zu rechnen. Die Abklärungen zur Rückführung des Pkws nach Spanien sind aktuell noch im Gange.

Bad Wurzach

Autofahrerin prallt gegen Leitplanke

Aus noch nicht geklärter Ursache ist eine 52 Jahre alte Dacia-Fahrerin am Dienstagmorgen gegen 6.15 Uhr von der Landesstraße zwischen Eintürnen und Arnach abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt. Die Fahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Ein Rettungsdienst brachte sie nach der Kollision zur Untersuchung in ein Krankenhaus. An ihrem Pkw entstand Totalschaden, der Schaden an der Leitplanke wird auf rund 2.000 Euro beziffert. Um das Auto kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.

Aulendorf

Motorroller gestohlen

Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen Diebstahls, nachdem bereits am vergangenen Freitag ein im Eichenweg in Aulendorf abgestellter Motorroller gestohlen wurde. Der gelbe Roller der Marke Motor Corp fällt insbesondere durch das Fehlen einer Abdeckung am Lenker und Frontscheinwerfer auf. Der Täter nahm das mit Zündschloss und Wegfahrsperre gesicherte Fahrzeug zwischen 7.30 und 18 Uhr mit. Personen, die Hinweise zum Verbleib des nicht zugelassenen Motorrollers geben können oder gar die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. 07584/9217-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell