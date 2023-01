Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fußgängerin angefahren

Rinteln - Mühlenstraße (ots)

(me) Am Donnerstag, 12.01.2023, gegen 17:10 Uhr, befährt eine 73-jährige Rintelnerin mit ihrem Pkw die Mühlenstraße in Richtung Pferdemarkt. Sie biegt nach rechts in Richtung Bahnhofstraße ein und übersieht hierbei eine 34-jährige Fußgängerin aus dem Harz, die gerade den dortigen Fußgängerüberweg quert. Die Fußgängerin wird touchiert und dabei leicht verletzt.

