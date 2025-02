Polizei Hagen

POL-HA: Uber-Fahrt von Düsseldorf nach Hagen nicht bezahlt

Hagen-Boele (ots)

Der Fahrer eines Uber-Taxis verständigte Dienstagnacht (18.02.2025) die Polizei, nachdem eine Frau sich weigerte, ihre Fahrt von Düsseldorf nach Hagen zu bezahlen. Gegen 2.45 Uhr trafen Einsatzkräfte der Polizei an der Haltestelle "Pettenkofer Straße" auf beide Beteiligte. Der 24-jährige Fahrer gab an, dass seine Kundin über die App angab, dass sie Barzahlung wünsche. Als er die 25-Jährige an der Zieladresse absetzen wollte, teilte diese ihm jedoch mit, dass sie kein Geld hat. Sie habe daraufhin ihren Freund angerufen, der sich jedoch weigerte, die offene Rechnung in Höhe von rund 77 Euro zu begleichen. Die Polizisten nahmen die 25-Jährige aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig fest. Die Frau ist bereits aufgrund eines ähnlich gelagerten Deliktes polizeilich in Erscheinung getreten. Sie muss sich erneut wegen Betruges verantworten. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell