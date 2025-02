Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Diebstahl eines Auszahlungstresors - die Polizei bittet um Hinweise

Hagen-Vorhalle (ots)

In der Nacht auf Samstag (15.02.2025) versuchten bislang unbekannte Täter einen Auszahlungstresor einer Bank aus einer Tankstelle an der Adresse "Untere Lindenstraße" zu entwenden. Um etwa 4.20 Uhr begaben sich drei Personen mit einer Mercedes-Benz E-Klasse auf das Tankstellengelände. Dort wendeten sie massive Gewalt an, um die Hintertür der Tankstelle zu öffnen, und gelangten auf diese Weise in den Verkaufsraum. Dort rissen sie den dort befindlichen Tresor aus dem Boden, transportierten ihn zu ihrem Wagen und versuchten, den Tresor in ihrem Kofferraum zu verstauen. Als in diesem Moment ein Fahrzeug auf das Tankstellengelände fuhr, ergriffen die Täter die Flucht. Einer von ihnen fuhr mit dem Auto davon, die beiden anderen flüchteten zu Fuß. Da der Tresor nicht korrekt in den Kofferraum eingeladen wurde und die Heckklappe nicht verschlossen war, fiel der Tresor kurz nach Fahrtantritt aus dem Kofferraum heraus und blieb im Umfeld des Tankstellengeländes liegen.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung entfernten sich die Täter unerkannt. Zeugenangaben zufolge befand sich zudem ein VW Golf GTI im Bereich des Tatortes, der sich bei Eintreffen der Beamten entfernte. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat die Tat oder die genannten Fahrzeuge beobachtet oder im Umfeld der Tankstelle verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Hagen jederzeit unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegen. (rst)

