POL-HA: Verkehrskontrolle: 59-Jähriger unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs

Hagen-Mitte (ots) - Samstagmittag (15.02.2025) beging eine 26-Jährige in einer Parfümerie in der Elberfelder Straße einen räuberischen Diebstahl und griff die Filialleiterin des Geschäftes zusammen mit einem Begleiter an. Beide Personen flüchteten anschließend in Richtung Volkspark. Die leicht verletzte Filialleiterin verständigte nach der Tat die Polizei und ...

