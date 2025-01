Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Schwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich- zwei Personen schwer verletzt- Pkw muss aufgeschnitten werden

Schwelm (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei schwer und einer leicht verletzten Person kam es am 30.01.2025, gegen 17:30 Uhr, im Kreuzungsbereich Schwelmer Str./Prinzenstr. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 85-Jähriger aus Schwelm mit seinem Pkw der Marke VW trotz rotzeigender Ampel in den Kreuzungsbereich ein. Er beabsichtigte von der Prinzenstraße in Fahrtrichtung Haßlinghauser Straße zu fahren. Ein 73-jähriger Gevelsberger befuhr zeitgleich mit seinem Pkw VW den Kreuzungsbereich von der Berliner Straße kommend in Fahrtrichtung Milsper Straße. Es kam zur Kollision wodurch beide Pkw erheblich beschädigt wurden. Airbags lösten aus und es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Der 85-Jährige und eine Beifahrerin aus dem Pkw des Gevelsberger wurden schwer verletzt. Der Gevelsberger wurde leicht verletzt. Alle kamen zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich zeitweise gesperrt werden. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsmittel ab. Zwecks Insassenbergung mussten durch die Feuerwehr bei dem Pkw des Gevelsberger die Türen auf der Fahrerseite vollständig entfernt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell