POL-EN: Wetter: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw- Zwei Personen verletzt

Wetter (ots)

Zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw kam es am 29.01.2025, gegen 18:00 Uhr, auf der Wittener Straße in Höhe der Einmündung zum Elbscheweg. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 28-jährige Herdeckerin mit ihrem Pkw Renault die Wittener Straße in Fahrtrichtung Amselweg. In Höhe der Einmündung Elbscheweg kam ihr plötzlich ein Pkw VW auf ihrer Fahrspur entgegen. Den VW fuhr zu diesem Zeitpunkt eine 55-jährige aus Wetter, welche nach ersten Hinweisen aufgrund eines internistischen Notfalls in den Gegenverkehr fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Pkw erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Airbags in den Fahrzeugen lösten aus. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße zeitweise gesperrt. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr abgestreut. Beide Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

